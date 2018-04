Juwelenräuber nach Coup im Ausland gefasst

Nach Ausschreibung eines europäischen Haftbefehls kamen die Ermittler dem Quartett auf die Spur. „Es gibt Material, wie DNA-Auswertungen, das die vier Serben schwer belastet“, sagt der Leiter der Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt, Johann Fuchs, zum KURIER.

Bis die Männer wegen des Überfalles in der Eisenstädter Fuzo vor Gericht gestellt werden können, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. Die Serben im Alter zwischen 21 und 33 Jahren wurden in Deutschland für ihren Überfall in Recklinghausen im Februar zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Bei der StA Eisenstadt geht man davon aus, dass die vier Beschuldigten, die in Zusammenhang mit dem Überfall in Eisenstadt stehen dürften, erst ausgeliefert werden, wenn sie in Deutschland den Großteil ihrer Haftstrafen verbüßt haben.

Mitglieder der Pink-Panther-Bande haben schon 2005 beim Juwelier Hohensteiner zugeschlagen. Dabei wurde der 22-jährige Uhrmacher Bernd Riedl angeschossen. Er starb 2013 an den Folgen der Tat. Die Täter, drei Serben, erbeuten damals Uhren im Wert von 440.000 Euro.

Laut Martin Wincke vom Internationalen Juwelier-Warndienst mit Sitz in Deutschland haben die Raubüberfälle im Vorjahr generell abgenommen. „Was zu bemerken ist, ist aber die zunehmende Brutalität der Täter.“