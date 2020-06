Schwitzen, wenn sich alle anderen erfrischen

Hitze ist für Michael Kölbl die Geschäftsgrundlage. Seit 2006 ist der 38-Jährige einer von neun hauptamtlichen Bademeistern im Strandbad Klosterneuburg. In der Saison kommen noch einmal so viele Helfer dazu – meist Studenten mit Ferienjobs. Wenn sich das Thermometer um und über der 30-Grad-Marke bewegt, herrscht in einem der größten Freibäder Niederösterreichs Hochbetrieb.

Zu tun haben Kölbl und seine Kollegen mehr als genug: Neben Erlebnisbecken und Liegewiese gibt es in Klosterneuburg einen Donau-Altarm. Die Wasserfläche ist hier viel größer und das Wasser kühler als im Becken – für die Badegäste ist der Altarm aber auch eine Gefahrenquelle: „Da gibt es immer wieder kritische Vorfälle, weil sich die Leute überschätzen und dann mitten im Wasser plötzlich keine Kraft mehr haben“, erzählt Kölbl.

Für diese Fälle sind die Bademeister nicht nur ausgebildete Ersthelfer und Rettungsschwimmer, sondern auch entsprechend ausgerüstet: „Vor allem für den Altarm haben wir Geräte wie Wurfsack oder Rescue-Surfbrett.“

Wie schützt sich ein Bademeister vor der Hitze der Hundstage: „Ich trinke pro Arbeitstag rund 4,5 Liter Mineralwasser; in unserem Kammerl haben wir auch einen Kühlschrank.“