Großbaustelle Integration: Der lange Weg zum Gelingen

Foto: Getty Images/pablo_rodriguez1/iStockphoto

Für Asylsuchende ist es in der Regel nicht möglich, eine Arbeitsbewilligung zu bekommen. Ausnahmen sind gemeinnützige Tätigkeiten. Dazu zählen geringfügige Hilfsarbeiten oder Jobs in der Landwirtschaft. Auch für anerkannte Flüchtlinge ist der Einstieg in den Arbeitsmarkt äußerst schwierig. Nur ein geringer Prozentsatz findet sofort einen Job. Die Gründe dafür sind mangelnde Deutschkenntnisse, vor allem aber die fehlende Qualifikation. Es scheitert oftmals auch daran, dass Flüchtlinge in ihren Heimatländern zwar in bestimmten Berufen gearbeitet haben, es fehlt ihnen aber der für Österreich notwendige Abschluss. Das neue Integrationsjahr soll hier als Brückenkopf für einen leichteren Einstig in den Arbeitsmarkt dienen.

Wichtiger wäre aber, so eine Reihe von Experten, wie zum Beispiel der Vorstand des Arbeitsmarktservice Johannes Kopf, dass junge Flüchtlinge so schnell wie möglich eine Lehre machen können. Er plädiert dafür, dass auch schon Asylwerber mit hoher Anerkennungsquote, wie zum Beispiel Syrer, noch während der Verfahren eine Lehre beginnen sollten. Unbesetzte Lehrstellen gäbe es, so Kopf, derzeit in Österreich genug. Auch Caritas-Direktor Michael Landau fordert, dass man für Asylwerber die Lehre für sämtliche Lehrberufe öffnet, da diese die beste Form für eine zielführende Integration sei. Dazu sei es auch notwendig, dass bürokratische Hürden beseitigt werden.

Des Weiteren fordern Experten, dass man Flüchtlinge bestmöglich ausbildet und nicht zu schnell in den Arbeitsmarkt eingliedert. Sonst bestünde die Gefahr, dass man ein Heer von Hilfsarbeitern produziert, die schneller wieder in der Mindestsicherung landen als Menschen in besser qualifizierten Jobs. Für Firmen sollten zudem auch Anreize geschaffen werden, Flüchtlinge auszubilden.