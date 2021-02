Prinz im Ruhestand

So lange ihr Vater am Leben war, führte das junge Paar ein relativ normales Leben, ging auf Reisen, ließ sich vorteilhaft ablichten, zeugte Kinder. Doch mit dem Tod des Königs im Februar 1952 war alles anders. Die Queen repräsentierte jetzt als Elizabeth II. das Empire, Philip musste schweren Herzens seine militärische Laufbahn aufgeben und seine Frau unterstützen. Er eröffnete Ausstellungen, besuchte Schulen und Kindergärten, zeichnete Soldaten aus, hielt Reden, engagierte sich für den Naturschutz. Insgesamt nahm der nunmehrige Herzog von Edinburgh – wie der Daily Telegraph errechnete – bis zu seiner „Pensionierung“ im Jahr 2017 mehr als 22.000 Termine wahr. Und er zog seinen Job souverän durch – wenn er nicht gerade in eines seiner legendären Fettnäpfchen trat.

Dabei standen die Briten Philip in den ersten Jahren seines Prinzendaseins ablehnend gegenüber. Noch waren die deutschen Bombardements im Zweiten Weltkrieg in Erinnerung, und seine Eltern entstammten deutschem Uradel: Philip wurde am 10. Juni 1921 auf Korfu als Sohn des Prinzen Andreas von Griechenland und Dänemark, Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein, geboren. Seine Mutter Alice war eine Prinzessin von Battenberg.