Österreichs größte Kriminalfälle

Ganz Österreich nahm an der schrecklichen Tat Anteil – wohl auch, weil nie zuvor ein Mord an so prominenter Adresse geschehen war. In den folgenden Wochen wurden an die 14.000 Vernehmungen durchgeführt – vorerst ohne eine brauchbare Spur zu finden. Doch nach drei Monaten wurden in der Wiener Innenstadt drei Frauen durch Messerattentate verletzt. Das letzte Opfer schrie laut um Hilfe, sodass es einem Polizisten gelang, den 33-jährigen Verkäufer Josef Weinwurm festzunehmen. In Verhören gelang es, ihn als den „Opernmörder“ zu überführen.

Als Grund für das Verbrechen gab er an, dass er nach einem Streit mit seiner Mutter aggressiv geworden und in diesem Zustand zur Staatsoper gefahren sei.

Udo Proksch war als Chef der Konditorei Demel mit politischen Kontakten ins rote Lager bekannt. Bis er 1975 einen Coup plante, dem sechs Menschen zum Opfer fielen: Er verkaufte um 31 Millionen Schweizer Franken eine Uranerz-Aufbereitungsanlage nach Hongkong, die während des Transports infolge einer Explosion an Bord der „Lucona“ im Indischen Ozean unterging. Die halbe Besatzung kam dabei ums Leben. Udo Proksch forderte von der Versicherung den Schaden ein, doch die „Bundesländer“ klagte. Tiefseetaucher entdeckten auf dem Meeresgrund das Wrack der „Lucona“, auf der nur wertloser Schrott transportiert worden war, Proksch wurde wegen sechsfachen Mordes verurteilt und starb 2001 nach einer Herzoperation.