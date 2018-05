Frauenmorde werden nach elf Jahren neu aufgerollt

Im Fall Filkova gehen die Ermittler einer ganz konkreten Spur nach. Die 24-Jährige dürfte am 29. Mai 2010 gegen 0.30 Uhr hinter dem Westbahnhof Ecke Gerstnerstraße in das Auto eines Freiers gestiegen sein. Es konnte eine Fahrtstrecke über den Gürtel, die Nordbrücke und die Brünner Straße bis auf den Jedlersdorfer Platz in Floridsdorf rekonstruiert werden.

„Wir wissen, dass sie im Bereich des Platzes mindestens 30 Minuten lang war. Entweder auf einem Grundstück oder in einer Wohnung, eventuell auch nur im Fahrzeug des Mörders“, erklärt Eisenschenk. Rund um den möglichen Tatort wurden bereits an die 2000 Personen überprüft.

Nachdem die Polizei am Wochenende mit dem 63-jährigen Alfred U. jenen Tatverdächtigen festgenommen hat, der eine Prostituierte ermordet und ihre zerstückelte Leiche im Neusiedler See entsorgt haben soll, wurde auch er auf die ungeklärten Fälle hin überprüft. „Wir gehen aber derzeit von keinem Zusammenhang aus“, so Haijawi-Pirchner. Alfred U. sei zum Zeitpunkt der Morde im Maßnahmenvollzug gesessen. Es wird noch überprüft, ob er eventuell Freigänge hatte.

Zu den Frauenmorden bittet das Landeskriminalamt um Hinweise unter 059133/30/3333.