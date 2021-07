Ein Weihnachtsmärchen aus Marokko

Alle Jahre wieder öffnet der Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende im Wiener Museumsquartier seine Pforten. Dieses Jahr können hier vom 1. bis 3. Dezember ganz besondere Weihnachtsgeschenke gefunden werden. Und mit dabei ist – wie schon in den vergangenen Jahren – der Stand von Alnour, einem Sozialprojekt der Wienerin Patricia Kahane.

"Ich habe seit vielen Jahren einen wunderbaren Rückzugsort in einem alten Riad in Marrakesch. Bei meinen Spaziergängen durch die Medina sind mir immer wieder behinderte Frauen aufgefallen, die am Straßenrand gebettelt haben. Sie sitzen in teilweise selbst gebastelten oder sehr alten Rollstühlen, die kaum funktionstüchtig sind. Und so ist in mir der Wunsch entstanden, diesen Frauen zu helfen", erzählt Patricia Kahane. Sie sitzt in der Werkstatt von Alnour inmitten "ihrer" Frauen und bespricht, welche Waren für den Weihnachtsmarkt produziert und nach Wien geschickt werden. Exklusiv für den KURIER durften wir bereits einen Blick auf die neue Kollektion werfen.