Der weltweite Aufstand gegen eine App

Die Freude über die große Nachfrage in London erlebte 2017 ein abruptes Ende, als die Stadt große Bereiche der auslaufenden Lizenz nicht mehr verlängerte. Begründet wurde das mit den Argumenten, dass das Unternehmen seine Fahrer ausbeute und die Sicherheit der Fahrgäste nicht gewährleisten könne. Derzeit gibt es einen Rechtsstreit. Dabei geht es um eine spezielle Version der App, „UberPop“, die es in Österreich nicht gibt. Dort können sich nicht lizenzierte Fahrer mit ihren Privatautos anmelden und an Fahrgäste vermittelt werden. In Frankreich ist dieses System seit 2015 verboten. In den ersten Monaten nach Inkrafttreten mussten gleich mehrere hundert Fahrer Bußgeld zahlen. Außerdem wurde die Zentrale von Uber Paris von der Staatsanwaltschaft durchsucht. Der Westeuropa-Geschäftsführer wurde sogar vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Der Europäische Gerichtshof bestätigte erst vor wenigen Tagen die Entscheidung, dass der Dienst verboten und auch strafrechtlich verfolgt werden darf.