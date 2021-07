Chaos wegen IT-Problemen am Flughafen Wien

Mitten im starken internationalen Urlauber-Flugverkehr kam es am Sonntagabend am Flughafen Wien-Schwechat zu massiven Verspätungen und zu Flugstornierungen.

Hunderte Passagiere blieben am Flughafen hängen und mussten sich Notquartiere suchen, weil es zu IT-Problemen zwischen der Austro Control und der Eurocontrol gekommen war.

Der automatische Austausch von Flugplandaten zwischen den beiden Kontrolleinrichtungen war ab 17 Uhr unterbrochen. Damit wurden Ankünfte und Abflüge extrem behindert.

"Aufgrund eines Serverproblems ist es nicht möglich, wie gewohnt Flugdaten zu übermitteln. Piloten müssen ihre Daten vor den Abflügen an die anderen Kontrollstellen weitergeben", erklärte Austro Control-Sprecher Markus Pohanka am Sonntagabend. Die notwendige Datenübermittlung musste vom Flugpersonal manuell vorgenommen werden.

Die Austro Control stockte ihren Personalstand auf, damit die notwendigen Daten rascher manuell eingepflegt werden konnten. Das konkrete Problem lag an einem vorerst nicht bekannten Defekt auf der Datenleitung zwischen Brüssel und Wien-Schwechat, erläuterte Pohanka.

Meldungen auf Internetplattformen, dass keine Flugzeuge starten und landen könnten, wurden vom Austro Control-Sprecher, aber auch von der Sprecherin des Flughafen Wien dementiert.

Doch am frühen Abend mussten dann doch immer mehr Flüge storniert werden. "Das obliegt den einzelnen Airlines, die entscheiden ob sie starten oder nicht", meinte die Sprecherin. Um 19.30 Uhr waren 31 ankommende und 31 abgehende Flieger bereits storniert. 40 Maschinen warteten in der Verspätungsschleife. Am Flughafen wurden 500 Feldbetten aufgeschlagen.