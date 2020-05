Wilderei: Verdächtiger soll selbst Jäger sein

Normalerweise macht die Gemeinde Wiesen aufgrund ihrer Jazztöne, die dort im Sommer erklingen, oder wegen ihrer Erdbeeren von sich reden. Doch derzeit gibt es in der rund 2800-Seelen-Ortschaft im Bezirk Mattersburg ein ganz anderes Thema Nummer eins. Ein Fall von Wilderei lässt die Wogen hochgehen. Die Polizei hat einen Verdächtigen ins Visier genommen: Der Mann übe selbst die Jagd aus, allerdings nicht im Bezirk.

Wie berichtet, hatte eine Augenzeugin am vergangenen Sonntag beim Spaziergang am Mattersburger Kogel – an der Hottergrenze zwischen Wiesen und– zwei Rehe gesehen. Plötzlich sei ein Schuss gefallen, kurz darauf ist ein Tier verletzt auf einer Wiese gelegen. „In zeitlicher und örtlicher Nähe zu dem Schuss ist der Dame ein Pkw entgegengekommen“, sagt Bezirkspolizeichef. Diese Tatsache lasse den Schluss zu, so, dass der Lenker des Wagens mit der Tat in Zusammenhang stehe. Die alarmierte Jägerschaft hatte das Tier schließlich erlöst. Es wurde auch diealarmiert, sagt Jagdaufseheraus