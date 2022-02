Leni Föger: Burgenlands neues Topmodel im Interview

Die 20-jährige Leni Föger steht vor dem ganz großen Durchbruch als Model. Nach einem Shooting für ein New Yorker Magazin weilt das Talent aus Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) seit Anfang Februar für einen zweimonatigen Aufenthalt in Mailand. Hier absolviert sie täglich bis zu drei Castings; trotzdem hat das junge Topmodel Zeit gefunden, dem KURIER ein Interview via eMail zu geben.

KURIER: Was haben Sie bisher in Mailand erlebt?

Leni Föger: Im Moment stehen jeden Tag einige Castings am Programm. Es ist auf jeden Fall alles sehr aufregend, und bei einem Casting bin ich bereits in der näheren Auswahl, was gar nicht leicht ist, weil sich oft Hunderte Models für einen Job bewerben.

2022 hat vielversprechend für Sie begonnen. Was waren einige persönlichen Höhepunkte?

Das direct booking (Direktbuchung, Anm.) in New York Anfang Januar war ein echtes Highlight für mich und natürlich jetzt das on stay booking (Auslandsaufenthalt) hier in Mailand. Aber auch in Österreich hatte ich einige Shootings mit tollen Fotografen, die mir extrem viel Spaß gemacht haben.