Wie ein Winzerpaar das Bierbrauen entdeckt hat

Gebraut wird in einem Container vor dem Weingut, im Stadel darf das Bier dann sechs bis acht Wochen in den Reifetanks verbringen – das ist wesentlich länger als in der Branche üblich. „Wir machen ein Bier, das die Zeit hat sich selbst zu entwickeln. Unsere Luxuszutat ist Zeit. Das Produkt wird runder und harmonischer wenn man ihm die Zeit gibt zu reifen“, erklärt Manahl.

Bierverkauf kompensiert Ernteausfälle beim Wein

Als zweites Standbein hat sich das Bierbrauen für das Deutsch Jahrndorfer Paar, das ohne weitere fixe Mitarbeiter auskommt, mittlerweile bewährt. Es stellt auch eine gewisse Absicherung dar, wenn es in den Weingärten einmal zu Ernteausfällen kommt, wie es durchaus schon der Fall war: „Unser erster Jahrgang hatte 60 Prozent Ausfall durch Frost“, erinnert sich Julia Roth.

Sowohl Wein als auch Bier wollen die beiden auch in Zukunft nur in überschaubaren Mengen produzieren. Der Vertrieb beschränkt sich im Wesentlichen auf die nähere Umgebung. Das „Westwind“-Bier gibt es mittlerweile in sieben Lokalen in der Region und an vier Selbstbedienungskühlschränke (siehe Infobox) zu kaufen. Am besten schmeckt es aber bei einer Verkostung direkt vor Ort im beschaulichen Deutsch Jahrndorf.