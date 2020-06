West nach Ost: Weit gewandert, viel gesehen

Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen. Wenn einer eine weite Reise macht, dann kann er weitaus mehr erzählen.

Aus diesem Grund werden vier Weitwanderwege – von West nach Ost – künftig gemeinsame Sache machen: der Lechweg ( Vorarlberg, Tirol, Allgäu), der Donausteig (Bayern, Oberösterreich), der Welterbesteig ( Niederösterreich) sowie Alpannonia ( Steiermark, Niederösterreich, Burgenland, Ungarn) haben sich zu "Top Trails of Austria" zusammengeschlossen.

Triebfeder hinter dem Projekt ist Hans-Peter Neun, seines Zeichens Geschäftsführer der Tourismusregion Oberwart – Bad Tatzmannsdorf und Alpannonia-Initiator. Der Südburgenländer wurde auch zum ersten Obmann der Top Trails gewählt. "Wir haben einige Kriterien festgelegt, so muss der Weitwanderweg mindestens 120 Kilometer lang sein und leicht, also ohne technische Hilfsmittel begehbar sein", erläutert Neun. "Wir wollen ’Otto-Normalverbraucher’ ansprechen, denn nur fünf Prozent der Wandergäste schaffen es auf einen Gipfel."

In den Fokus wurden Markierungen und Leitsysteme gerückt, alle 300 Meter ist ein Bestimmungspunkt am Wegesrand zu finden. Zudem sollen Workshops zu den Themen Kartenlesen, Orientierung oder Verhalten in der Natur angeboten werden.

"Wir können nur mit Qualität punkten", betont Neun, der vor allem Genusswanderer locken will. "Es muss vor allem die Gastronomie passen, die Gäste wollen bodenständige Küche."