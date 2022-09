Kinderbuchautorin Elisabeth Pfeffer öffnet das Tor nach „Newelia“

So hat es sich ergeben, dass die 40-Jährige aus St. Andrä am Zicksee ihre junge Leserschaft in eine fantastische Welt voller Hexen, Riesen und Zauberer entführt. Der Titelheld „Timi Travel“ wird auf dem Abenteuer von seiner besten Freundin „Romina Redfox“ begleitet. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Haupthandlung in einer komplett fiktiven Welt abspielt, ist das Werk dem Genre „High Fantasy“ zuzuordnen. Ganz in der Tradition von Tolkiens „Herr der Ringe“ findet sich im Buch auch eine Landkarte, auf der die Reise der Protagonisten nachverfolgt werden kann. Fantasievolle Zeichnungen der Illustratorin Lisa Stachnik machen das Leseerlebnis noch aufregender. „Ich bin mehr als glücklich, dass sie meinen Figuren Leben eingehaucht hat. Timi und Romi habe ich mir genau so vorgestellt“, sagt die Autorin.