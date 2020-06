Weinlese: Primaner bald in der Flasche

Was soll ich sagen", fragt Winzer Walter Heiss aus Illmitz und gibt auch sogleich die Antwort: "Besser könnte es nicht sein." In Illmitz und in den umliegenden Gemeinden wie Apetlon und Podersdorf wird derzeit die Frühsorte Bouvier Primaner gelesen. Die Qualität sei "ganz toll" bei 17,5 Klosterneuburger. Bei der Quantität haperts ein wenig. "Ich rechne mit 20 bis 25 Prozent weniger", sagt Heiss. Dieser Tage wird man mit der Lese fertig. Der Illmitzer Winzer rechnet bis Mitte dieser Woche. Insgesamt sind in dieser Region 50 bis 60 Hektar Bouviertrauben ausgepflanzt.

In vierzehn Tagen kommt der Wein in die Flasche. Und dann heißt es zugreifen und auch nicht lange Warten auf den Genuss. "In der Regel sagt man, sollte der Jungwein bis Weihnachten getrunken werden", meint Walter Heiss. Wer’s aber nicht tut, hat auch keinen Schaden. Denn der Wein halte sich auf jeden Fall länger, manche meinen sogar ein bis zwei Jahre. "Dafür würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen, aber er ist auf jeden Fall noch in einem Jahr genießbar."