Weinlese: Hasard mit Trauben und Regen

Auf dem besten Weg einen sehr guten Wein zu machen, ist auch Gsellmanns Golser Kollege Claus Preisinger. Er ist ein wenig älter, ein wenig abgebrühter. Und Claus Preisinger liebt die Herausforderung: Er will es wissen, geht es oder geht es nicht. Während viele seiner Kollegen (etwa John Nittnaus hat Blaufränkisch Ungerberg bereits im Keller) im Seewinkel die Trauben bereits vom Stock haben, lässt er sie nach wie vor zappeln. Zwar nicht mehr lange, "aber je länger sie am Stock sind, umso bessere Aromen bekommen sie". Das macht’s am Ende aus, dass sich Weinkenner fragen, wie der Preisinger einen solchen "Super-Zweigelt" zustande bringt.

Es ist ein gefährliches Spiel des Golser Winzers. Denn sollte es in den nächsten Tagen zu schütten beginnen, "dann wird’s ungemütlich."