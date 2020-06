VP-Stimmen entscheiden Wahl

Heidenreich (50), der seit Rauters Rücktritt die Amtsgeschäfte führt und mit Vorsprung in den zweiten Durchgang geht, ist sehr optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass ich als Erster über die Ziellinie komme." Am Montag beginne dann die Arbeit für die Gemeinde. "Ich reiche allen die Hand zur Zusammenarbeit," kündigt Heidenreich an. Das erste Projekt ist der Ausbau der Volksschule, zwei zusätzliche Klassen und ein Turnsaal seien dringend nötig. Für den Fall seiner Wahl will sich Heidenreich in seinem Job als Polizist teilkarenzieren lassen: "Den Bürgermeister macht man nicht nebenbei."

Unger (58)hofft indes, ihren Rückstand mit Hilfe der ÖVP-Wähler aufholen zu können: "Ich glaube, dass die eher weniger zur SPÖ wandern." Bei einem Wahlsieg würde sie das Gespräch mit allen Fraktionen und Vereinen suchen. Sie würde auch nach einer Niederlage im Gemeinderat bleiben.

Apropos: Bei der regulären Wahl 2012 blieb der Sieger des ersten Durchgangs auch nach dem Stechen vorne – damals LBL-Rauter, der SPÖ-Ortschef Oswald Kucher ablöste.

Der Gemeinderat (LBL: 8 Mandate; SPÖ: 7; ÖVP: 6) wird von der Wahl am Sonntag nicht berührt. Die nächste Bürgermeister- und Gemeinderatswahl findet landesweit im Herbst 2017 statt.