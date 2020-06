Vor Wahl blau und grün ärgern

Wahlkampfzeit ist, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Doch nicht nur die Parteien untereinander werfen sich den Fehdehandschuh zu, auch "externe" Faktoren tragen zur gereizten Stimmung bei.

In Pinkafeld macht der örtlichen FPÖ ein "Angriff auf Plakatständer" zu schaffen, in Oberwart hat nun auch die Bezirkswahlbehörde dem Grünen Spitzenkandidaten das Wahlrecht abgesprochen.

Toleranz "Weder die FPÖ noch ihre Jugendorganisation würde jemals auf die Idee kommen, einen Plakatständer der SPÖ oder einer anderen Partei zu beschädigen oder sogar zu stehlen", echauffiert sich FPÖ-Spitzenkandidat Peter Jauschowetz. Mit der so viel beschworenen politischen Toleranz dürfte es bei manchen nicht weit her sein. So etwas macht man einfach nicht."

Nach derzeitigem Stand wurden zwei Plakate überklebt und sieben Ständer gestohlen, Anzeige wurde erstattet. "Es wird wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt", bestätigt ein Beamter vom Posten Pinkafeld auf KURIER-Anfrage.

Auch in Oberwart gehen die Wogen hoch: "Ich werde die Entscheidung akzeptieren, doch sie ist ein politischer Witz", betont Wolfgang Spitzmüller von den Grünen. Die Bezirkswahlbehörde (4 SPÖ, 2 ÖVP) hatte ihm das Wahlrecht in der Südmetropole abgesprochen, zuvor war dies bereits auf Gemeindeebene erfolgt – der KURIER hat berichtet. Er werde nun mit doppeltem Elan in Oberschützen (Hauptwohnsitz, Anm.) antreten, erklärt Spitzmüller. "Dass Parteienvertreter über das Wahlrecht entscheiden, ist so, als ob eine Fußballmannschaft auch den Schiedsrichter stellt. Ähnlich fair sind dann auch die Chancen beim Match verteilt." In Oberwart rückt nun Maria Racz an die erste Stelle.