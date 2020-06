Vom Süden geht nur der Bus nach Wien

Seit der Einstellung der Bahnlinie Oberwart-Friedberg sei der Bus die einzige Möglichkeit vom Bezirk Oberwart öffentlich nach Wien zu kommen. „Deshalb haben wir die Linienfrequenz auch erhöht“, sagt Krammer. Rund 20 Busse sind täglich für die Pendler unterwegs. An Freitagen sind laut Auskunft des Busunternehmens oft bis zu 1400 Personen in den Bussen unterwegs. Grund dafür kann auch der Mangel an Alternativen sein. Eine Möglichkeit ist noch der Bus nach Friedberg und von dort aus mit dem Zug weiter in Richtung Bundeshauptstadt, meint Krammer, sonst könne man nur auf die Südburg und Dr. Richard Busse bauen. Robert benutzt sein Auto jedenfalls nur mehr am Wochenende, um ins Kaffeehaus zu fahren oder „wenn ich etwas einkaufen muss. bei diesen Preisen tut jeder Stopp bei der Tankstelle weh“.