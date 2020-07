Vom Glockner bis zum Geschriebenstein

Ein Gipfel fehlt dem Bergsteiger noch auf seiner Liste. Es ist der Mount Vinsion, mit 4.892 Metern die höchste Erhebung der Antarktis. „Allein die Anreise über Südamerika und die antarktische Halbinsel ist sehr kostspielig“, sagt Goger. Rund 50.000 Euro würde die Expedition kosten, um die Sammlung der höchsten Gipfel auf jedem Kontinent abzuschließen.

Pläne für neue Expeditionen in die Ferne hat Hans Goger noch genug. „Ich möchte wieder eine Paddeltour in Kanada machen und nächstes Jahr die Schule in Dhawa eröffnen“, sagt der Bergsteiger. Trotz aller Absagen für 2020 freut er sich auf das Abenteuer in der Heimat: „Ich werde mit einem Ein-Mann-Zelt unterwegs sein und so spartanisch wie möglich reisen“, sagt Goger. Was die Vorteile Österreichs gegenüber der Wildnis Alaskas oder des Himalajas sind? „Wir haben eine traumhafte Infrastruktur, überall gibt es Hütten mit feinem Essen, und Abenteuer kann man hier genauso erleben“, so der Südburgenländer.

Bei seiner Reise werde er sehr viel allein unterwegs sein – außer bei der letzten Etappe zum Geschriebenstein. „Das ist am 6. September geplant, hier können mich Wanderer gern begleiten“, sagt Hans Goger. Sein Ziel, die höchste Erhebung des Burgenlands, will er dann doch nicht allein erreichen.

www.hansgoger.com