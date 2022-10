Verwirrung um Wahlschluss in Deutschkreutz

Deutschkreutz ist immer für eine Aufregung gut: Die Gemeindewahlbehörde hatte im Vorfeld der Stichwahl den Wahlschluss in den Sprengeln 1-3 mit 15 Uhr festgelegt. Auf den Wahlinformationen, die jeder Haushalt zugeschickt bekommt, stand dann aber 16 Uhr, was dazu führte, dass mancher Wähler seine Stimme am Sonntag nicht mehr abgeben konnte.

Für die falsche Uhrzeit soll eine IT-Firma verantwortlich sein, die "sich selbstständig" gemacht hat, wie es aus dem Landhaus heißt. Die Gemeinde Deutschkreutz habe schon im Vorfeld der Stichwahl von diesem Irrtum erfahren und nach Rücksprache mit der Landeswahlbehörde eine Mitteilung an alle Wahlberechtigten verschickt und auch im Internet den Irrtum aufgeklärt, sagte Bürgermeister Andreas Kacsits am Montag zum KURIER.

Eine Anfechtung der Bürgermeister-Stichwahl durch den um 26 Stimmen unterlegenen SPÖ-Herausforderer Jürgen Hofer erwartet Kacsits nicht: Denn noch am Wahltag hätte die Gemeindewahlbehörde auch mit den Stimmen der roten Vertreter den Wahlschluss um 15 Uhr bestätigt. Hofer war zunächst nicht erreichbar.

Nach der Kommunalwahl 2017 hatte es in Deutschkreutz massive Vorwürfe der Wahlmanipulation gegen den damaligen Listen-Bürgermeister Manfred Kölly gegeben, die bis zur Aufhebung und Wiederholung der Wahl und einer bedingten Verurteilung Köllys führten und ihn letztlich das Amt gekostet haben.