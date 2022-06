Vermisstensuche: Nova Rocker kam nicht nach Hause

Ein Besucher des Nova Rock wird vermisst: Raffael Pfau ist noch nicht zu Hause angekommen. Pfau wurde zuletzt am Montag (13. Juni) gegen 5 Uhr Früh in der Nähe der Feldgasse in Nickelsdorf gesehen.

Dort soll er möglicherweise in ein Auto gestiegen sein. Getragen hat er einen grünen Pullover, blaue Jeans, dunkle Schuhe und eventuell eine olivfarbene Kappe. Hinweise an die Polizeiinspektion Gattendorf 059 133/11730.