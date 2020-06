Verkehrsunfall als Schicksalsschlag

Die höchste Dichte an sozialen Betreuungseinrichtungen im Land weist dabei der Bezirk Oberwart auf. „Er ist eine Modellregion geworden, es gibt hier 22 Einrichtungen“, sagt Finanzlandesrat Helmut Bieler. Der Bedarf an Altenbetreuung steigt. Im gesamten Land beträgt die Versorgungsdichte im Bereich der stationären Pflegeplätze rund 72 Plätze pro 1000 Einwohner, im Landessüden sind es fast 89 Plätze. Im Bezirk Oberwart allein stehen 508 Pflegeplätze zur Verfügung, durch den Neubau eines Pflegeheims in Großpetersdorf, der KURIER hat berichtet, kommen bald 30 weitere Betten hinzu.

Im Haus St. Vinzenz gibt es neben dem stationären Bereich auch eine Tagesbetreuung. In Pinkafeld wird mit den Senioren tagsüber gebastelt und gekocht, am Abend werden sie wieder abgeholt. „Damit können wir auch pflegende Angehörige entlasten. Es gibt auch geförderte Kurzzeitpflegeplätze für bis zu drei Monate“, sagt Rezar.

Im Jahr 2015 sind für den Bereich Soziales 85,6 Millionen Euro budgetiert, 45,5 Millionen fließen in die Behindertenhilfe und 24,6 Millionen in den Bereich Jugendwohlfahrt. Somit sei das Burgenland eines der am besten versorgten Gebiete, erklären die beiden Landesräte.

Roland Pittner