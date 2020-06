Vergiftete Pferde: Zweites Tier eingeschläfert

Nach der Vergiftung von zehn Pferden in einem Reitstall in Andau im Bezirk Neusiedl am See ( der KURIER berichtete) musste Dienstagvormittag ein weiteres Tier eingeschläfert werden. "Die Stute wurde zuvor noch operiert und hat die OP auch gut überstanden. Doch am nächsten Tag verschlechterte sich ihr Zustand und der Tierarzt hat geraten, sie einschläfern zu lassen", erzählt Reitstall-Besitzer Helmut Altmann. Laut Veterinärmedizinischer Universität Wien war die Stute eindeutig vergiftet worden. Für Helmut Altmann ein herber Verlust. "Estefania war mein teuerstes Turnierpferd. Sie hat schon viele Erfolge gehabt und diese Saison hatten wir noch Großes mit ihr vor."

Neben dem Verlust von zwei Pferden belasten den Reitstall-Besitzer die hohen Kosten für die Behandlung der Pferde. Mehrere Tausend Euro muss er dafür bezahlen. "Das ist unser Ruin. Wir haben uns den Stall in den letzten Jahren mühsam aufgebaut. Dafür haben wir uns nie einen Urlaub gegönnt, sondern alles in die Pferde investiert", sagt Altmann.

Derweil prüft die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) das Futtermittel. In zwei Wochen soll das Ergebnis vorliegen. Indessen ist sich der Verein Pfotenhilfe sicher, dass die zehn Pferde absichtlich vergiftet wurden und hat zur Ergreifung des Täters eine Prämie in der Höhe von 500 Euro ausgesetzt.