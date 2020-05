Vandalen verwüsteten Wulka-Kunstmeile

Die Freude über den neuen Skulpturenpark an der Wulka währte nicht lange. Rund ein Monat nach der Eröffnung der Kunstmeile verwüsteten unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag die Anlage. Der Schaden, den die Vandalen angerichtet haben, beläuft sich auf rund 7000 Euro.



"Ich bin tief betroffen, für mich ist es unverständlich, dass jemand so etwas macht", klagt Vizebürgermeister Walter Kadnar. Sechs mehrere hundert Kilogramm schwere Sandsteinskulpturen wurden umgestoßen, aus der Verankerung gerissen und schwer beschädigt. Ein Kunstwerk des burgenländischen Bildhauers Thomas Resetarits wurde völlig zerstört. Auch die Informationstafeln wurden herausgerissen und in den Bach geworfen, erzählt der Vizebürgermeister.