Unkraut an der Wurzel packen

"Ich möchte anderen Mut machen, sich zu verändern. Jeder hat sein Leben selbst in der Hand und man sollte sich nicht mit Dingen aufhalten, die einem nicht gut tun", meint Heike Eberhart aus Wulkaprodersdorf. Diese Einstellung hat die 36-Jährige nicht immer gehabt. Noch vor wenigen Jahren sah das Leben der Psycho-Kinesiologin – wie sie sich bezeichnet – ganz anders aus. "Nach der Matura studierte ich Informationsmanagement, arbeitete danach auch in diesem Bereich." Alles lief wie am Schnürchen, bis zu einem Tag vor sechs Jahren. "Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich muss weg, die Welt sehen." Maximal sechs Länder in sechs Monaten sollten es werden. Gesagt, getan. Sie kündigte und nahm sich ein halbes Jahr Auszeit.