Zwei Polizeiautos, Notarzt und kurz darauf auch ein Kastenwagen der Tatortermittler: In einem Eisenstädter Hotel herrschte Montagfrüh große Aufregung, nachdem ein Gast in einem Hotelzimmer tot aufgefunden worden war, wie die Polizei bestätigte. Die näheren Umstände des Todes waren zunächst nicht bekannt, die Ermittler versuchten am Vormittag herauszufinden, ob Fremdverschulden vorlag.