Unfall mit Flobertgewehr endet tödlich

Ich habe die Tante angeschossen. Es tut mir leid", soll der fünfjährige Mike seinem Vater zugerufen haben. Wie nun am Samstag bekannt wurde, erlag die Tante des Jungen, die 21-jährige Yvonne B., im Wiener SMZ-Ost ihrer Schussverletzung. Die Ärzte geben keine Auskunft, die Wienerin dürfte aber in der Nacht auf Samstag ihrer schweren Verletzung erlegen sein.

Am 27. August diesen Jahres ereignete sich der folgenschwere Unfall in Hammerteich im Mittelburgenland. Der Hausbesitzer war gerade im Spital und seine Kinder, Enkel und Urenkel aus Wien wollten in dem Haus nach dem Rechten sehen. Der fünfjährige Mike war mit seinen Eltern, Großeltern und seiner Tante Yvonne B. im Haus des Urgroßvaters. Zum Spielen ging die Tante mit dem Jungen in den ersten Stock des Hauses.

Dort fand Mike im Kleiderschrank das Flobert Gewehr. Nach dem er daran herumhantierte, löste sich ein Schuss und traf Yvonne B. im Stirnbereich. Sofort holte der Fünfjährige Hilfe. Mit dem Rettungshubschrauber wurde die junge Frau ins Wiener SMZ-Ost gebracht und lag im Koma.