Umstrittene Umfahrung nimmt Gestalt an

Die Mondlandschaft schaut vermutlich nicht anders aus, als die Großbaustelle für die Umfahrung von Schützen am Gebirge. Tonnen von Erde wurden bewegt, es wurde aufgeschüttet, gegraben und Asphalt aufgebracht. Sage und schreibe 22 Brückenobjekte befinden sich in der Fertigstellung. Drei davon sind große Brücken, die Teil der Haupttrasse sind. Der große Rest sind kleinere Brücken für die Begleitwege bzw. Teil der ökologischen Begleitmaßnahmen für das 5,2 km lange Straßenstück. Die beiden Kreisverkehre am Baulosbeginn in Schützen und am Baulosende in Oslip wurden bereits fertiggestellt.

Laut Straßenbaulandesrat Helmut Bieler läuft alles nach Plan: "Die Bauarbeiten an der Umfahrung Schützen schreiten zügig voran. Die Schüttungen des Straßendammes sind großteils abgeschlossen, die Trasse im gesamten Verlauf ersichtlich. Wir halten unser Versprechen und werden die Bevölkerung von der enormen Verkehrslawine entlasten." An manchen Tagen werden bis zu 18.400 Fahrzeuge gezählt, die sich durch Schützen (und die anderen Gemeinden an der B 50) wälzen.

Insgesamt wurden für das Projekt rund 20 Millionen Euro budgetiert. Der Fertigstellungstermin im Frühjahr 2015 dürfte halten.