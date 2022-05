Eine „prekäre Wohnsituation“ gibt es in ihrem Garten auch, denn zum Teil schlängeln sich die vor Jahren gepflanzten Rosen unterirdisch in Beete, in denen sie gar nicht ihre Wurzeln schlagen sollen. „Wenn man sich einen neuen Garten anlegt, dann beherrscht man den. Irgendwann fängt der Garten aber an, sich selbst zu gestalten. Meiner spielt schon seine ganz eigenen Stückeln. Hier ist man jetzt nur mehr ein Angestellter“, erklärt die Gärtnerin.