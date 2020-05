Treue "Freunde" aus Belgien

Belgier auf Urlaub in Österreich - kein Grund zur Aufregung. Belgier auf Urlaub im Burgenland - okay, soll vorkommen. Belgier auf Urlaub in Hagensdorf - da wird genauer nachgefragt. Im Jahr 1973 hat die Liaison mit der Region begonnen, Güssing war seinerzeit der erste Kontaktpunkt. Seit 1982 ist der Schwabenhof im besagten Hagensdorf das Liebkind. Durchgehend, jeden Sommer, ohne Unterbrechung. Aber warum, lautet die staunende Frage?



"Hier finden wir Ruhe, den Stress haben wir zu Hause. Wir gehen spazieren, fischen oder fahren mit dem Rad", parliert Geert Matheus in ausgezeichnetem Deutsch. "Wir genießen die Gastfreundschaft der Burgenländer. In einem großen Hotel ist man nur eine Nummer, aber hier ist man ein Freund." Drei Generationen - 14 bis 77 Jahre alt - haben die 1200 Kilometer von Nijlen, Provinz Antwerpen, in Angriff genommen.



Zehn Tage werden in der südburgenländischen Idylle verbracht. "Wir kennen mittlerweile fast alle im Ort, das ist wie Familie", schildert Peter Matheus. "Wir verbinden sehr schöne Erinnerungen mit unseren Aufenthalten. Eines ist uns aber aufgefallen, es gibt jetzt weniger Zeltfeste." Der Eiserne Vorhang sei einst eine Attraktion gewesen, heute könne man die Grenze nach Ungarn ganz leicht überschreiten. Auch mit sämtlichen Burgen der Region habe die Familie bereits Bekanntschaft gemacht. Buschenschank und Uhudler sind bei jedem Besuch Pflicht.