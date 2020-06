Tresordiebstahl in "Bank" ist geklärt

Nach einem Einbruch in das Lokal "Die Bank" in Oberwart hat die Polizei nun vier Verdächtige festgenommen. Das Quartett hatte am 25. April einen nächtlichen Coupin dem Oberwarter Szenetreff verübt und war mit einer beachtlichen Beute geflüchtet. Über den Balkon drangen die Täter in das Innere des Cafés und ließen einen Tresor mit Bargeld im Wert von etwa 30.000 Euro mitgehen, der KURIER hat berichtet.

Vor einigen Tagen war den Ermittlern bei einem weiteren Diebstahl ein 20-jähriger Ungar ins Netz gegangen. Der Mann dürfte die Polizisten auf die Spur seiner Komplizen gebracht haben. Denn im Zuge der Erhebungen forschten die Kriminalisten zwei Österreicher im Alter von 16 und 21 Jahren sowie einen 19-Jährigen Bosnier aus, die bei dem Coup in Oberwart beteiligt gewesen sein sollen. Aufgrund eindeutiger Beweislage konnten die anderen drei Personen von der Polizei verhaftet werden.

Alle vier Verdächtigen sitzen in der Justizanstalt Eisenstadt in Untersuchungshaft, berichtete die Sicherheitsdirektion Burgenland.