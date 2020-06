Top-Ermittler im Zwielicht

Er selbst spricht von 700 Räubern, die er in seiner Laufbahn hinter Gitter gebracht hat. Jetzt steht der ehemals hochdekorierte Spitzenbeamte des nö. Landeskriminalamtes selbst unter Verdacht, schwer kriminell zu sein. Am Landesgericht Eisenstadt hat am Montag der Prozess gegen den suspendierten Chefinspektor Helmut B. (64) und seine Ehefrau Christine T. (51) begonnen. Den beiden wird vorgeworfen, dass sie 2011 in Wien einen Raubüberfall fingiert haben, um einen Versicherungsbetrug zu begehen.

Christine T. wollte damals mit 97.800 Euro in der Handtasche zu einem Bauern fahren, um diesen zu einem Grundstücksverkauf zu bewegen. Beim Eingang ihres Hauses soll die Adelige von einem "übel riechenden" Schwarzafrikaner überfallen und ausgeraubt worden sein.

Um die mutmaßlich fingierte Sache noch spektakulärer erscheinen zu lassen, wurde sogar eine Schussabgabe auf die Frau vorgespielt, erklärte Staatsanwalt Wolfgang Handler. Der Schießsachverständige Ingo Wieser sprach von einem Einschussloch im Mantel der Frau, außerdem wurde ein deformiertes Geschoß sowie eine Patronenhülse am Tatort sichergestellt. Den Knall selbst hat in dem dicht bewohnten Gebiet allerdings niemand mitbekommen. Selbst Bauarbeiter, die in der Nähe waren, hörten nichts.