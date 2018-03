Tierschmuggler mit Welpen und Vögeln angehalten

Zwei Tiertransporte ohne Genehmigung gingen der Polizei in Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, in den vergangenen Tagen ins Netz. Ein 32-jähriger Ungar wurde mit seinem Kleinbus angehalten. Im Laderaum befanden sich vier Hundeboxen mit Welpen verschiedenster Rassen. "Der Transportraum des Kleinbusses verfügte über keine Frischluftzufuhr, es gab keine Tränken oder Futterschalen für die Tiere", erklärt ein Polizeisprecher. Die Welpen befanden sich in einem guten Allgemeinzustand, trotzdem konnte der 32-Jährige keinerlei Transportgenehmigungen oder tierärztliche Bewilligungen vorweisen. Er musste wieder umkehren und eine Strafe bezahlen.

Foto: /LPD Burgenland Bereits am Sonntag wurde ein 21-jähriger Iraker mit einem Kastenwagen angehalten. Das Fahrzeug war in Belgien gemeldet und es befanden sich zwei weitere irakische, sowie ein belgischer Staatsbürger darin. Die Fracht war aber ungewöhnlich. 91 Vögel verschiedenster Arten, hatten die Männer geladen, darunter Papageien, Sittiche, Hühner, Aras und Puten. Bezüglich dieses Tiertransportes konnte weder der irakische Lenker noch der belgische Fahrzeugbesitzer erforderliche Transportbewilligungen sowie veterinärmedizinische Bescheinigungen vorweisen.

Foto: /LPD Burgenland Der 21-jährige Lenker hatte außerdem einen gefälschten Führerschein, er wurde wegen der Fälschung besonders geschützter Urkunden angezeigt. Aufgrund der fehlenden Genehmigungen wurde den Männern die Einreise nach Österreich verwehrt, sie mussten umkehren.