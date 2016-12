Thermen-Chef Zagiczek wird neuer WiBUG-Boss

Harald Zagiczek wird ab 1. Jänner 2017 neuer Chef der Wirtschaft Burgenland GmbH (WiBUG). Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) und Landesholding-Chef Hans Peter Rucker präsentierten den Geschäftsführer der landeseigenen Förderagentur am späten Donnerstagnachmittag. Der 42-jährige Betriebswirt Zagiczek, dessen Vertrag fünf Jahre läuft, folgt auf Günter Perner (56); der frühere Banker hatte sich zwar wieder beworben, wurde aber nicht verlängert. Insgesamt hatte es 13 Bewerbungen gegeben.

Mit der Präsentation knapp vor Weihnachten endete auch ein langes und zähes Tauziehen zwischen den Koalitionspartnern. Dem Vernehmen nach war Perner den Blauen ein Dorn im Auge, mit einem von den Freiheitlichen ins Spiel gebrachten Kandidaten hatten wiederum die Roten keine Freude. Mit Zagiczek können beide sehr gut leben. Die WiBUG mit rund 35 Mitarbeitern ist für Standortmarketing, Betriebsansiedelungen und Förderabwicklung zuständig und damit ein zentrales wirtschaftspolitisches Instrument des Landes.

Die Sensibilität der Aufgabe spiegelt sich in der politischen Zuständigkeit wider: Die Landesholding, deren Tochter die WiBUG ist, gehört in den Einflussbereich von Niessl, die WiBUG selbst zu Petschnig. Beide Politiker haben letzten Endes den neuen WiBUG-Boss gekürt.

Der gebürtige Niederösterreicher Zagiczek ist in der WiBUG kein Unbekannter. Seit 2005 ist er in der Förderagentur tätig, als Assistent des früheren Geschäftsführers Peter Schmitl, als Vize-Abteilungschef für Betriebsansiedelung und Standortmarketing und seit April 2016 als Geschäftsführer der WiBUG-Tochter Sonnentherme Lutzmannsburg – das soll er bleiben, bis dort ein Nachfolger gefunden ist. Eine Hauptaufgabe in der WiBUG wird es sein, neue Betriebe aus dem In- und Ausland ins Burgenland zu holen.