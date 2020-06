Täter nach 40 Einbrüchen in Haft

Nach sechs Monaten akribischer Ermittlungsarbeit ist Beamten des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See ein Schlag gegen die Einbruchskriminalität gelungen: 40 Einbruchsdiebstähle in den Bezirken Neusiedl und Eisenstadt sowie in Niederösterreich und in Wien konnten aufgeklärt werden. Die vier Verdächtigen, die derzeit in der Justizanstalt Eisenstadt sitzen, haben einen Schaden von rund 45.000 Euro angerichtet.

Gestohlen wurden überwiegend Elektrogeräte wie Navis, Funkfernbedienungen und Radios aus Fahrzeugen, die zumeist in Tiefgaragen abgestellt waren. Auf die Schlichte gekommen sind die Ermittler dem Quartett nach einem Hinweis aus der Bevölkerung. Ein verdächtiges Fahrzeug wurde im März bei der Polizei in Parndorf angezeigt. Die slowakische Fahrzeugbesitzerin und ihr Beifahrer wurden festgenommen, weil sie Diebesgut und professionelles Einbruchswerkzeug im Auto mit dabei hatten. Revierinspektor Michael Kirchknopf und sein Team konnten zwei weitere verdächtige Slowaken ausforschen, für die im Juni die Handschellen klickten.