Sylvia Saringer: Der TV-Star ist jetzt Life Coach

Österreich kennt sie vor allem als vertrautes Gesicht auf den Fernsehschirmen. In den letzten 20 Jahren ist Sylvia Saringer zu einer der beliebtesten TV-Journalistinnen des Landes geworden.

Privat lebt die „waschechte Breitenbrunnerin“, wie sie sich selbst bezeichnet, fernab vom Trubel der Nachrichtenwelt: Sie liebt die Ruhe in der Natur, den Neusiedler See und ihre Familie. Seit elf Jahren ist Sylvia Saringer mit ORF-Wetterfrosch Marcus Wadsak liiert. Das burgenländische „power couple“ lebt gemeinsam mit Sohn Tim – der am Montag in sein viertes Volksschuljahr gestartet ist – in Neusiedl am See.