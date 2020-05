Surf Worldcup Podersdorf steht vor dem Aus

Bereits 2012 wurde aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung über eine mögliche Abwanderung des Surf Worldcups diskutiert. Damals forderte der Veranstalter mehr Geld, zwei Jahre später ist es die Gemeinde. Hannes Anton, Geschäftsführer von Podersdorf Tourismus, erklärt die Gründe für die Kündigung so: "Der Vertrag wurde schon so oft geändert und adaptiert. Es ist Zeit, bei Null zu beginnen." Außerdem könne die Gemeinde die finanzielle Last alleine nicht mehr tragen. "Ich erhoffe mir vom Land Unterstützung. Für uns alleine ist das zu viel", sagt Anton.

Gerhard Polak kann diese Argumente nicht nachvollziehen, hätte man doch einen neuen Vertrag machen können, ohne eine Kündigung auszusprechen. Auch von der finanziellen Unterstützung durch das Land hält er nicht viel. "Der Nutznießer ist zu 95 Prozent die Gemeinde. Warum sollte das Land da etwas beisteuern." Außerdem seien die Einnahmen wesentlich höher als die Ausgaben, sodass die Gemeinde im Endeffekt nichts dafür bezahlen, sondern nur profitieren würde.

Bürgermeister Andreas Steiner ( ÖVP) steht hinter der Entscheidung von Hannes Anton. Kritik kommt hingegen von SPÖ-Gemeinderat Franz Josef Steiner. Er kann nicht verstehen, warum es zur Kündigung gekommen ist. "Der Surf Worldcup ist so wichtig für uns, die Gemeinde verdient gutes Geld damit, doch leider sehen das nicht alle so." Steiner meint, dass die Zeichen auf ein Ende der Veranstaltung stehen.