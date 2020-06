Südburgenländer fiel über 18-Jährige her

Reichlich Zivilcourage bewies Sonntagfrüh ein Pärchen im oststeirischen Söchau, Bezirk Fürstenfeld. Die beiden – sie 46, er 45 Jahre alt – verhinderten durch ihr beherztes Eingreifen in letzter Sekunde eine Vergewaltigung und hielten den Täter, einen 17-jährigen Burgenländer, bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegen 4 Uhr früh machte sich eine 18-Jährige vom Söchauer Kirtag zu Fuß auf den Heimweg. Dabei war ihr der 17-Jährige aus dem Bezirk Güssing gefolgt. Der Bursch schlich sich von hinten an das Mädchen an, hielt ihr den Mund zu, stieß sie anschließend gegen eine Böschung und versuchte, ihr die Hose herunterzuziehen. Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe des Einfamilienhauses, in dem das Pärchen schlief.

"Durch das Weinen des Mädchens sind sie aufgewacht, haben das Fenster geöffnet und laut nach draußen geschrien", erklärt ein Kriminalbeamter vom Posten Fürstenfeld im KURIER-Gespräch. Der Angreifer ließ jedoch nicht von seinem Opfer ab, sondern drängte es vielmehr auf die andere Seite der Böschung und fuhr fort, ihr die Hose herunterzuzerren.