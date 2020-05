"Stummer" Räuber erbeutete Tageslosung von Tankstelle

Müllendorf – Ohne auch nur ein Wort dabei zu sagen, hat ein Unbekannter Dienstagabend die Avanti-Tankstelle in Müllendorf, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, überfallen. Anschließend machte sich der Täter mit einem vierstelligen Eurobetrag aus dem Staub. Eine Alarmfahndung endete ergebnislos.



Am Dienstag gegen 20 Uhr betrat der unbekannte Mann, der mit einer schwarzen Nylon-Strumpfhose maskiert war, den Verkaufsraum der Tankstelle. Mit einem rund 35 Zentimeter langen Küchenmesser schüchterte er den Tankwart ein. Allein durch Deuten machte er seinem Opfer klar, was er wollte: das Geld aus der Kassa. "Die gestikulierenden Messerbewegungen hat er nur durch Laute unterstützt", erzählte ein Beamter des Landeskriminalamtes.