Absicherung für 8941 „Manager des Jahres“

Die Frage, ob sie denn die Chefin des Friseurgeschäfts sei, kostet Sandra Horvath ein Lächeln: „Ich bin Chefin, Frisörin und Putzfrau – alles in einer Person.“ 2008 hat die zweifache Mutter den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und das Einzelunternehmen in Zagersdorf gegründet. „Das Geschäft läuft gut und ich bin flexibel in der Zeiteinteilung.“

Sandra Horvath ist eine von 8941 Ein-Personen-Unternehmen (EPU) im Burgenland. Die EPUs sowie die Klein- und Mittelbetriebe (KMU) seien es, die die Wirtschaft am Laufen hielten, sagt Landeshauptmann Hans Niessl. Jetzt gehe es darum, weiter zu wachsen. Hier sei das Burgenland auf dem richtigen Weg. Im Vorjahr gab es 1139 Neugründungen und die Beschäftigung sei auf 2,3 Prozent gestiegen.

Von 2014 bis 2020 soll der Schwerpunkt auf die Förderung von Nahversorgern gelegt werden. „Nahversorgung ist aber ein komplexer Begriff und umfasst nicht nur Lebensmittel, sondern auch andere wohnortnahe Dienstleister“, so der Landeschef.