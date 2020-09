SPÖ will unabhängige Sonderkommission zur Commerzialbank

Die burgenländische SPÖ hat am Sonntag in der Causa um die Commerzialbank Mattersburg die Einsetzung einer unabhängigen Sonderkommission durch die Bundesregierung gefordert. Um das „multiple Behördenversagen“ aufzuklären, brauche es „Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Eine Sonderkommission, die alles schonungslos aufdeckt“, betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einer Aussendung.

"Keinerlei Verschulden"

Das sei unter anderem notwendig, weil der Aufsichtsrat, die Wirtschaftsprüfer, die Finanzmarktaufsicht, die Nationalbank und die ermittelnden und involvierten Behörden „keinerlei Verschulden“ sehen würden. „Es verschwinden 700 Millionen Euro und niemand hinterfragt ernsthaft dieses System, das ist ja völlig grotesk“, sagte Fürst.

Im Bund solle man sich mit der Sonderkommission aus unabhängigen Experten darum bemühen, aufzuklären, warum die Malversationen trotz Hinweisen jahrelang nicht bemerkt wurden, meint der SP-Geschäftsführer: „Dieser einmalige und außergewöhnliche Kriminalfall, wo derart viele Behörden und Stellen involviert sind, erfordert außergewöhnliche Methoden, um alle möglichen Netzwerke und Verbindungen aufzuzeigen.“