Sparen macht mobil

Beim heimischen Energieversorger, der Energie Burgenland EB, sieht man die Entwicklung gelassen: "Obwohl der Markt seit vergangenem Jahr stärker in Bewegung ist, sind nach wie vor mehr als 95 Prozent der burgenländischen Haushalte unsere Kunden." In den vergangenen zwei Monaten hätten zudem überdurchschnittlich viele Kunden wieder zur EB zurückgewechselt, so dass in diesem Zeitraum ein Kundenzuwachs verzeichnet werden konnte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben im Strombereich 3000 und beim Erdgas 1000 Kunden der EB gewechselt. Aktuell zählt die EB 135.000 Privatkunden und 8000 Firmenkunden.

http://www.e-control.at