Segler-Paradies: "80 Prozent Himmel"

Welterbe Die Region Neusiedler See wurde 2001 von der UNESCO zum Welterbe ernannt. Der See umfasst 320 km² an Wasser- und Schilffläche. Er ist kaum mehr als 180 Zentimeter tief.



Häfen Am Neusiedler See gibt es 3200 Bootsliegeplätze. Der größte Hafen befindet sich in Breitenbrunn mit 845 Liegeplätzen.



Lernen Rund um den See bieten Segelschulen Kurse an. In jedem Ort am See können Segelboote ausgeborgt werden.