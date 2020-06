Seewinkler Wellen und Kamutbrot

Seit 14 Jahren betreibt Elisabeth Unger nun schon ihre Naturbackstube in Wallern. Zum Backen ist sie eher durch Zufall gekommen. "Ich wollte etwas lernen, wusste aber nicht was. Also bin ich in eine Konditorei schnuppern gegangen", erzählt sie. Die Leidenschaft war geweckt und so machte sie die Bäcker- und Konditorlehre.

Den Traum von der eigenen Backstube hat sie sich erst im Jahr 2000 erfüllt. "Ich habe mir zum Geburtstag einen Steinofen gewünscht. Weil der große nicht viel teurer war als der kleine, haben wir gleich einen gscheiten genommen."

Doch bevor es richtig losging, musste noch das Haus umgebaut werden. "Meine provisorische Backstube befand sich im Keller. Ich fühlte mich wie in einem finsteren Gefängnis", erzählt sie. Also hat ihr Mann aus Waschküche und ehemaligem Schlafzimmer Elisabeths neue Backstube gemacht.

Ihr Brot war bald in aller Munde, sodass weitere Geräte angeschafft werden musste. Anfangs hat die Bäckerin das Mehl noch gekauft. "Erst später hatte ich die Idee, warum nicht das eigene Getreide auch gleich vermahlen." Also gesagt, getan, eine Steinmühle wurde angeschafft.

Mittlerweile ist aus dem Ein-Frau-Betrieb ein kleiner Familienbetrieb geworden. Alle packen mit an und auch die beiden Enkelkinder kommen gerne in die Backstube und helfen beim Backen.