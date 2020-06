Seewinkel/Wulkatal: Das "große Fressen" im Visier

Saatkrähen, und zwar zu viele davon, machen den Biobauern im Nordburgenland zu schaffen. Denn wie ihr Name schon verrät, fressen sie besonders gern Saatgut, vor allem Kukuruzkeimlinge. Während in der konventionellen Landwirtschaft die Körner chemisch gebeizt werden, was den Krähen gar nicht schmeckt, gibt es auf den Feldern der Biobauern unbehandeltes Saatgut.

Die Vögel sind zu einer derartigen Plage geworden, dass der Verband Bio Austria Burgenland einen Antrag für eine Abschussgenehmigung gestellt hat, was nun vom Natur- und Umweltschutzreferat des Landes per Bescheid erlaubt wird. "Lustig ist das nicht, dass wir diese drastische Maßnahme befürworten müssen, aber alle Alternativen, die wir jahrelang eingesetzt haben, sind nicht mehr finanzierbar", erläutert Andreas Ranner vom Naturschutzreferat und selbst Ornithologe. Die Kosten diverser Aktionen, um die Krähen von den Feldern zu vertreiben, sind im Laufe der Jahre auf 80.000 Euro angestiegen, heißt es aus dem Büro des zuständigen Landesrates Andreas Liegenfeld.

Scharfe Kritik kommt von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. "Wir bezweifeln stark, dass hier die Saatkrähe die alleinige Ursache ist", meint Geschäftsführer Helmut Dungler und fragt sich, ob "das gesamte Potenzial an Vergrämungsmaßnahmen" ausgeschöpft wurde.