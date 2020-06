Schwacher Wind gefährdet Freestyle-Bewerbe

Der April macht bekanntlich, was er will. Das werden am kommenden Wochenende auch alle Fans der Windsurfer zu spüren bekommen, die zum Surf Worldcup nach Podersdorf pilgern. Rund 100.000 Besucher werden vom 25. April bis 4. Mai erwartet, wenn die Surf-Elite am Neusiedler See ihr Können zeigt. Regenschauer und schwache Windverhältnisse könnten das Strand-Feeling am Auftaktwochenende aber trüben.

Schon am Freitag soll es mit den Freestyle-Bewerben losgehen. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Denn die Prognosen verheißen nichts Gutes. "Am Freitag und am Samstag soll es zwar warm, aber sehr wechselhaft sein. Regenschauer und Gewitter sind möglich. Dazu erwarten wir nur schwachen bis mäßigen Wind aus Südost, mit Böen um die 30 km/h."

Also keine idealen Bedingungen für Surfer", sagt Meteorologe Florian Pfurtscheller vom privaten Wetterdienst UBIMET. Erst am Sonntag soll kurzfristig kräftiger Südwind aufkommen und so die Bewerbe sichern.

Windsurf-Profi Max Matissek gibt sich dennoch zuversichtlich: "Es sind noch ein paar Tage und oft sind die Windböen dann doch stärker als vorausgesagt." Er hofft auf Windböen um 50 km/h. "Das wären ideale Bedingungen." Auch vonseiten des Veranstalters ist man optimistisch, dass alle Bewerbe stattfinden können. "Windsurfen findet bei jedem Wetter statt, egal, ob es regnet oder nicht", sagt Sprecherin Carina Trachta. Außerdem, betont sie, gibt es die sogenannten Tow-in-Bewerbe, die wetterunabhängig auch an windstillen Tagen stattfinden können. Dabei werden die Surfer von einem Jetski gezogen und nehmen so richtig Fahrt auf.