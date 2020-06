Schützen am Gebirge: Ab Donnerstag wird gebaut

Aus dem Büro von Landesrat Helmut Bieler hört man indes etwas ganz anderes. "Natürlich" sei das Baulos ausgeschrieben worden. Auch das Verkehrsaufkommen nehme ständig zu. Und "am kommenden Donnerstag wird nicht nur der Spatenstich erfolgen, sondern mit dem Bau begonnen", sagt Pressesprecherin Isabell Strobl. Wer die Straßenbauarbeiten übernehmen werde, das hütet Strobl wie eines der wichtigsten Geheimnisse der Welt. Am Donnerstag wird man mehr wissen. Landesrat Bieler wird die Firma um 9 Uhr an der Kreuzung B 50 / L 209 Oggauer Straße präsentieren – bei Würsteln und Senf.

Das Bürgerforum lässt sich dennoch nicht entmutigen und kandidiert für die Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen. Fünf Gemeinderatssitze hatte es zuletzt.