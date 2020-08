Schreckschusspistole? Jugendliche bei Kirtags-Besuch verletzt

Während einer Kirtagsveranstaltung in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurden in der Nacht auf Sonntag, gegen Mitternacht, vier Jugendliche verletzt. Laut ersten Zeugenaussagen sollen die Opfer von einem Besucher mit einer Schreckschusspistole angeschossen worden sein. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, heißt es dazu von der Polizei.

"Wir ermitteln derzeit, ob auf die Jugendlichen tatsächlich Schüsse abgegeben wurden, oder ob sie nur bedroht wurden", sagt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntagfrüh. Dazu sind derzeit weitere Ermittlungen im Gange.

Wie schwer die Verletzungen der Opfer sind, war am Sonntagfrüh noch nicht bekannt. Die Jugendlichen sollen im Lauf des Tages einvernommen werden.

Nach zwei Verdächtigen werde laut Polizei jedenfalls gefahndet, hieß es Samstagfrüh.

Über die Hintergründe des Vorfalls ist bislang noch nicht viel bekannt.

Bei dem Kirtag, der heuer laut Bürgermeister Stefan Bubich coronabedingt nur auf das Aufstellen zweier Fahrgeschäften beschränkt sei, soll es zu der Auseinandersetzung zwischen Besuchern gekommen sein.

Auf weitere Erkenntnisse hoffe man im Laufe des Tages, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, heißt es von der Polizei.