Schnatternde Vögel von der Weide

Seit 16 Jahren steht in der mittelburgenländischen Gemeinde Markt St. Martin der Landespatron mitsamt den Gänsen rund um den 11.November im Mittelpunkt des Geschehens. Auch heuer wird der Martinikirtag traditionell über die Bühne gehen. In diesem Jahr erwartet die Besucher aber ein umfangreicheres Programm als bisher. An vier Tagen wird Martini gefeiert.

Josef Muschitz, Obmann des Tourismusverbandes, der als Veranstalter fungiert, gibt einen Überblick: "Martini beginnt heuer bereits am 7. November mit dem Ganslessen und einem herbstlichen Picknick." Nicht nur das Programm wurde dabei erweitert, auch die Örtlichkeiten rund um das Fest. Auch im Ortsteil Landsee werden Veranstaltungen stattfinden. So zum Beispiel die Martinsnacht-Gala am 10.November. In der Nacht vor Martini, erwartet Gäste im Künstlerbauernhof Wohlfahrt/Handler in Landsee ein außergewöhnliches Ganslmenü vom Wiener Spitzenkoch Roman Steger. Das Café Pur in Landsee lädt zu einem kulinarisch-kulturellen Picknick im Naturpark Landseer Berge. Dabei steht eine Erkundungstour auf die Burgruine Landsee mitsamt einem prall gefüllten Picknickkorb auf dem Programm. Auch Mundartgedichte von Künstlerin Mida Huber werden gelesen.

Herzstück des Martinifestes ist der Martinikirtag am 11.November. Da wird um 11.11 Uhr der Heilige Martin auf dem Kirchenplatz einreiten. Geboten werden kulinarische Schmankerl aus der Region und musikalische Highlights wie "11-er Blech" oder "Paul und der Sperrmüllfranz". Auf die kleinen Gäste wartet unter anderen der Kasperl und Ponyreiten.www.martinikirtag.at